Нападающий «Анахайм» Патрик Ивз вернулся на лёд, он не играл больше года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги«Анахайм Дакс» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б.

Нападающий «Анахайма» Патрик Ивз принял участие в этом матче, отыграв 10 минут 17 секунд. Напомним, в октябре прошлого года Ивз оказался в больнице с диагнозом синдром Гийена-Барре. Из-за лечения в минувшем сезоне он сыграл только в двух матчах. 34-летний канадский нападающий пропустил больше года. Он не выходил на лёд с 13 октября 2017 года.

Ивз в позапрошлом сезоне показал лучшую результативность в карьере, набрав 51 (32+19) очко. Он перешёл в «Анахайм» по ходу чемпионата-2016/17 из «Даллас Старз», а летом 2017 года продлил с «утками» контракт на три года.