Анисимов: мы с Кейном хорошо друг друга понимаем

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился мнением о нынешнем положении дел в команде и взаимопонимании с форвардом Патриком Кейном.



«Тяжело ли играть в «Чикаго», когда тренер начинает менять пятёрки? С одной стороны, непросто. Ведь каждый игрок обладает своими хорошими качествами. Иногда нужно время, чтобы подстроиться, и эти качества лучше использовать друг с другом. Важно, чтобы сложилась «химия». У одних на это уходит мало времени, другим нужно гораздо больше. Но тройки в современном хоккее меняются очень часто. Надо просто выходить, играть. А с Кейном мы хорошо друг друга понимаем.



Что изменилось? Изменилось отношение. Начался новый чемпионат. Это другая страничка, на которой мы можем написать всё по-новому. Надо забыть прошлый год, но извлечь из него хорошие уроки и идти вперёд. Верю, что мы проведём достойный сезон», — цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.

В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших летом КХЛ на НХЛ Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте.