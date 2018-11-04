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ЦСКА — «Йокерит»: Попов отметил 1000-й матч в ЧР заброшенной шайбой

ЦСКА — «Йокерит»: Попов отметил 1000-й матч в ЧР заброшенной шайбой
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Александр Попов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом».

38-летний форвард открыл счёт на 5-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера финской команды Райана Заполски. Попов проводит 1000-й матч в чемпионатах России, 591 игра пришлась на долю КХЛ. В лиге хоккеист забросил 115 шайб и отдал 248 результативных передач при показателе полезности «+140» и 138 минутах штрафного времени.

Видео гола Попова в ворота «Йокерита» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Попов защищает цвета «армейцев» с 2016 года, до этого он выступал в составе омского «Авангарда».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Йокерит».

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