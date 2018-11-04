Любимов – о матче с «Амуром»: были где-то и провалы, но Кошечкин выручал

Нападающий «Металлурга» Роман Любимов прокомментировал результат домашнего матча с «Амуром» (3:0). Уральский клуб продлил победную серию до четырёх матчей.



«Несмотря на счёт, матч получился тяжёлым. Мы смогли первыми забить – это хорошо. Старались надёжнее сыграть в обороне. Были где-то провалы, конечно, но Кошечкин выручал. Спасибо ему большое и всех с победой!



Как удалось организовать свой гол? Получилась контратака. Я сначала высматривал передачу, но линия была закрыта, и дальше ехать было бессмысленно – бросил, повезло, попал.



Итог домашней серии? С хорошим настроением пойдём на перерыв, потом поработаем и будем двигаться дальше. Ещё много над чем предстоит потрудиться», — цитирует хоккеиста официальный сайт «Магнитки».

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