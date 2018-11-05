Дерби со «Спартаком» стало самым посещаемым матчем «Динамо» в сезоне

Московское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в дерби со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:2. Встреча стал самой посещаемой в сезоне для бело-голубого клуба — на трибуны пришли 9116 зрителей.



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте — заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Робин Ганзл. Во втором периоде подопечные Владимира Крикунова сумели отыграться благодаря первому голу в сезоне Игоря Макарова. На 51-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд — точный бросок в свой актив записал Каспарс Даугавиньш. Гол стал победным.



Напомним, «Динамо» проиграло «Спартаку» в шестом официальном матче подряд.

«Спартак» вновь победил «Динамо» в московском дерби

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