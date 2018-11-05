Флёри — о 50 сухих матчах в НХЛ: я давно шёл к округлению цифры

Голкипер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал свой 50-й сухой матч в Национальной хоккейной лиге, оформленный во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, голкипер выступает за «Вегас» с прошлого сезона, ранее он длительное время выступал за «Питтсбург Пингвинз».



«Давно пора было округлить число моих шатаутов. Я очень долго к этому шел. Однако главное — это победа команды. Мы должны перенести подобный настрой и на следующий матч. Порой мы пытаемся играть излишне красиво. С „Каролиной“, однако, мы проделали много черновой работы, и это принесло результат», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»