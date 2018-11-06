Овечкин — о 234-й шайбе в большинстве: это круто

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) прокомментировал своё очередное достижение. Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна.

«Нам необходима была эта победа после двух поражений подряд. Очевидно, что за нас сыграло начало, когда четвёртое звено забило два гола в двух сменах. Я догнал Дионна по голам в большинстве? Это круто», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Впереди российского форварда располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237) и Марио Лемье (236).