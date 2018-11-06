Копли — о голе Овечкина: из 600 с чем-то он половину забил с этой точки

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Финикс Копли прокомментировал гол Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Из 600 с чем-то он, наверное, половину забил с этой точки», — сказал Копли.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна.



Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237) и Марио Лемье (236).