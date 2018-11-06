«Слован» расторг контракт с Патриком Виртой

Братиславский «Слован» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с нападающим Патриком Виртой, информирует официальный «твиттер» команды. 22-летний хоккеист набрал 9 (2+7) очков в 21 матче текущего регулярного чемпионата.



Вирта перешёл в «Слован» из финского ТПС, за который выступал на протяжении трёх сезонов (2015-2018), в последнем из сезонов являясь ассистентом капитана. В 58 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Патрик забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач, в 8 играх плей-офф на счету Вирты 3 (2+1) очка. Всего за карьеру в чемпионате Финляндии хоккеист принял участие в 160 играх, в которых отметился 81 (39+42) баллом при показателе полезности «+17».



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