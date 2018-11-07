Ничушкин: против ЦСКА играли в откат, редко удавалось даже два в один выйти

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин сравнил стиль игры в Северной Америке и в Континентальной хоккейной лиге, где форвард провёл предыдущие сезоны, защищая цвета ЦСКА.

«Абсолютно другой хоккей. В ЦСКА против нас играли в откат. Очень редко удавалось даже два в один выйти. В основном позиционные атаки, да большинство. А тут в Торонто бегали туда-сюда всю игру. Очень классно! Игра пролетела незаметно. Помню, сижу в третьем периоде, смотрю на табло и не верю своим глазам — десять минут осталось. А по ощущениям только начали.

Возвращение в НХЛ? Интерес команды чувствовался, особенно в последний год контракта, когда пошли разговоры о том, что пора возвращаться", — цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.