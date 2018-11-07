В КХЛ обсудили возможность видеопросмотра без запроса в последние минуты игры

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал, какие вопросы обговаривались во время встречи департамента судейства с генеральными менеджерами клубов.



«Отмечу момент с запросами тренеров. На сегодняшний момент разрешено брать запрос и на блокировку вратаря и на положение «вне игры» во время одной остановки игры. Клубы внесли предложение о том, чтобы в следующем сезоне за одну паузу можно было взять только один из них.



Обсуждали также возможность того, чтобы в последние две минуты матча или в овертайме специалисты главной судейской комнаты могли по своей инициативе просмотреть эпизоды на положение «вне игры» или на блокировку вратаря, даже если тренер какой-либо из команд не взял запрос или уже использовал его. То есть чтобы финальное решение по этим запросам принимали именно специалисты главной судейской комнаты», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

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