Петтерссон: если бы у меня был идеальный бросок, я бы забивал с каждой попытки

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о своих игровых недостатках.



«Здесь очень быстрый хоккей. Всё надо делать очень быстро. Я стараюсь думать на ход вперёд, играть в пас. Сейчас такой хоккей. Иногда это срабатывает. Если нет, ищу другие варианты. У всех есть недостатки. Что-то у меня получается лучше, что-то хуже. Я буду работать над всеми компонентами игры. Если бы у меня был идеальный бросок, я бы забивал всякий раз, когда бросал. Чем больше тренируешься, тем лучше играешь. Я всегда так считал. Не знаю, что меня ждёт в НХЛ. Пока могу сказать, что сбылась моя мечта, и сейчас я наслаждаюсь этим ощущением», — приводит слова Петтерссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.