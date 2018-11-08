Россия — Финляндия: стал известен состав россиян на дебютный матч Кубка Карьяла

Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 8 ноября, начало встречи — в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Вратари: Сорокин (Коновалов)

Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;

Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Шалунов;

Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Дергачёв.



Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдёт в столице Финляндии с 8 по 11 ноября. Также в турнире участвуют сборные Швеции и Чехии.



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Обновлённая сборная Россия сыграет с Финляндией на Евротуре! LIVE Команда Ильи Воробьёва стартует на Кубке Карьяла.