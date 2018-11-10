Шайба Пионка возглавила топ-10 голов недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига выбрала десять лучших заброшенных шайб прошедшей недели. Голы российских хоккеистов не вошли в топ-10. Лучшим признан гол защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Нила Пионка после шикарного сольного прохода во встрече с «Монреаль Канадиенс».



10. Микаэль Грабнер («Аризона»)

9. Ти Джей Оши («Вашингтон»)

8. Брэйден Пойнт («Тампа»)

7. Ти Джей Оши («Вашингтон»)

6. Янни Гурде («Тампа»)

5. Кэм Фаулер («Анахайм»)

4. Александр Керфут («Колорадо»)

3. Брайан Бойл («Нью-Джерси»)

2. Брок Бёзер («Ванкувер»)

1. Нил Пионк («Рейнджерс»).

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном YouTube-канале Национальной хоккейной лиги.



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