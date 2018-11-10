Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона», Карлсон работал в общей группе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед матчем регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс», информирует клубный инсайдер Изабелль Хуршудян.

Российский нападающий Евгений Кузнецов пропустил занятие по личным обстоятельствам. В свою очередь, американский защитник Джон Карлсон работал без ограничений. Напомним, Карлсон пропустил игру с «Коламбус Блю Джекетс».

В этом сезоне 26-летний Кузнецов в 15 матчах набрал 20 (6+14) очков. 28-летний американец в 14 матчах забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 15 матчах. В предыдущей игре действующий победитель Кубка Стэнли проиграл «Коламбусу» (1:2).