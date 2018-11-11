Голубович – о победе в Кубке Вызова: важно, что ребята проявили характер

Главный тренер сборной России U17 Сергей Голубович поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка Вызова. В решающем матче россияне обыграли финнов со счётом 2:1.



«Три года назад команда не смогла победить в финале, а сегодня удалось сделать шаг вперёд. Честно говоря, не было воспоминаний о финале трёхлетней давности. К таким турнирам, особенно к таким матчам, надо подходить с холодной головой. Думать лучше всего только о предстоящей игре.



В чём можно добавить ребятам? Добавить можно во всём. Ребята молодые. Важно, что они проявили характер сегодня. Это придаст им уверенности в будущем. Каждый сегодня сделал шаг вперёд, о котором я говорил выше.



Конечно, важным фактором итоговой победы стало мастерство. То, что ребята придерживались системы игры. В конечном счёте, думаю, значение имело, у кого нервы и характер крепче», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.

Трое россиян вошли в символическую сборную Кубка Вызова