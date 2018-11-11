Каменский: Россия выполнила задачу на Кубок Карьяла, с чехами немного не повезло

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал исход последнего матча сборной России на Кубке Карьяла с командой Чехии (2:5) и подвёл итоги турнира.

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«Думаю, что ребята играли с полной отдачей, у них накопилась усталость. Сегодня выделялись Капризов, Григоренко и Василевский, не зря его назвали лучшим игроком матча. Проиграли, потому что нам не хватило немножко в концовке, в первых двух периодах преимущество было у нас. Задачу выполнили, турнир выиграли, тренеры просмотрели кандидатов в сборную и сделают анализ.

Естественно, с чехами нам немного не повезло. Эта игра слегка смазала впечатление, но я не думаю, что в этой ситуации нужно делать выводы. Надо разобрать этот матч и ошибки, которые были допущены. Чехи были сильнее в реализации моментов. Сколько опасных ситуаций у них было, столько они и реализовали. Они забили два гола, играя в большинстве, но, в общем, моментов у нас было больше», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.