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«Миннесота» в гостях обыграла «Сент-Луис», у Барбашёва передача

«Миннесота» в гостях обыграла «Сент-Луис», у Барбашёва передача
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Уайлд» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в середине заключительной двадцатиминутки забросил форвард гостей Микаэль Гранлунд. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник совершил 29 сейвов.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 16 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Никита Сошников совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок за 8 минут 23 секунды игрового времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 3
1:0, 1:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Сундквист (Барбашев) – 19:01 (5x5), 1:1 – Паризе (Нидеррайтер, Бродин) – 21:19 (5x5), 1:2 – Эрикссон Эк (Гринвей, Койл) – 21:44 (5x5), 2:2 – Пьетранджело (Шварц, О'Райлли) – 29:37 (5x5), 2:3 – Гранлунд – 47:43 (5x5)
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