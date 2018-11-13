Гретцки: Якушев заплакал, когда узнал, что мы с Мессье восхищались им

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о новых членах Зала хоккейной славы в Торонто. В этом году туда попали шесть человек – Александр Якушев, Мартен Сан-Луи, Мартин Бродо и представительница женского хоккея Джейна Хеффорд в категории игроков, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и многолетний посол лиги Уилли О’Ри – в категории строителей.

«Право стать членом Зала славы нельзя получить просто так. Его надо заслужить. Всех этих людей объединяет то, что они сделали наш вид спорта лучше. Благодаря им он стал таким, каким мы видим его сейчас. Мистер Беттмэн вывел наш вид спорта на уровень, который казался нам недостижимым.

Не всегда статистика является главным критерием. Порой нужно видеть, что сделал человек для развития хоккея. Это в полной мере относится к Уилли O’Ри. С ним хоккей стал лучше. Ему было тяжелее, чем другим, но он улыбается и до сих пор хвалит хоккей. Такие люди нам нужны.

Несколько лет назад мы с Марком Мессье встречались с Якушевым в Москве и сказали ему, что он был нашим любимым советским игроком в Суперсерии-1972. Когда мы ему это рассказывали, он заплакал. Он не поверил нам. Но мы им восхищались

Не все мечты сбываются. В жизни немало разочарований. Но если веришь и любишь то, что делаешь, будешь стараться, обязательно добьёшься успеха. Я был обычным мальчишкой, у меня тоже была мечта. Я не думал, что познакомлюсь с Горди Хоу, буду играть в хоккей, выиграю Кубок Стэнли. Но надо мечтать. Мечты делают наш вид спорта великим», – сказал Гретцки.