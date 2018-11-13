Дэйли: НХЛ не хочет проводить Кубок мира без коллективного соглашения

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли разъяснил позицию североамериканской лиги по вопросу проведения Кубка мира в 2020 году.

«Наша позиция заключается в том, что мы не хотим проводить турнир без определённости с коллективным соглашением. Она нам правда необходима. В 2004 году мы это попробовали и получилось не очень. Нам нужна определённость. Всё дело во времени. Если затянуть дальше конца января, то спланировать и провести Кубок мира в 2020 году будет крайне трудно.

Согласно предварительным переговорам, мы смотрим на 8 национальных сборных вместо двух смешанных команд, хотя прошлый опыт был очень удачным. Так что я бы не стал этого исключать и на этот раз, но данный вариант пока не является предпочтительным», – цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

Напомним, осенью 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечёт срок его действия – в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать на протяжении ещё двух лет.



Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года. По словам Дэйли, в такой ситуации лига вряд ли будет проводить Кубок мира.