НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские хоккеисты не попали в число лучших игроков.

Главным героем дня стал финский форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, забросивший победную шайбу и сделавший результативную передачу во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ).

Второй звездой матча стал американский вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, одержавший победу в игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 Б). Гибсон отразил 34 броска по воротам, в том числе 10 в овертайме.

Замкнул топ-3 вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который в поединке с «Ванкувер Кэнакс» (2:1) одержал 437-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 819 матчей в лиге. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по победам, повторив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах.