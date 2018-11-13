Зимин: бросить деньги на покупку Доуса и Да Косты может любой клуб-олигарх

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Автомобилист» (5:2).

«С большой симпатией отношусь к работе Андрея Мартемьянова в Екатеринбурге, он долгое время не получал шанса реализовать себя на высоком уровне, но сначала был замечен в «Амуре» и вот теперь успешно вернулся в родной город. В то же время СКА — это лидер нашего хоккея последних лет, тогда как «Автомобилист» поднялся на вершину, наверное, впервые. И вот в таких стыковых играх победный опыт и традиции решают очень многое. В этом сезоне в исполнении «армейцев» Санкт-Петербурга я не видел тех зрелищных матчей, которыми славилась команда в прежние годы при предыдущих тренерах. Идёт формирование новой команды, она старается брать агрессивностью, силовой борьбой, добиваниями. Штаб Ильи Воробьёва ищет новый стиль для СКА, команде нужно время. Кстати, логично, что этот же стиль мы увидели в исполнении сборной России на Кубке Карьяла. Да, наша команда его выиграла, но, откровенно говоря, меня не очень сильно впечатлила.

Считаю, что большой хоккейный праздник был бы в Екатеринбурге, если бы победных результатов клуб добивался за счёт своих воспитанников. Условно говоря, если бы на месте Коваржа был новый Хабибулин, а на месте Секстона — новый Яшин. В своё время Свердловск славился очень сильной школой. Назову вам фамилии не только Яшина или Хабибулина, но и Мартемьянова, Бякина, многих других. К сожалению, сегодня новых уральских звёздочек мы не видим, хотя все их ждут. Бросить же большие деньги на покупку Коваржа, Доуса, да Косты или Секстона способен любой клуб-олигарх. Здесь особой работы и особого таланта не нужно, были бы только ресурсы. Голышев и Трямкин в последние годы не прогрессируют, и это мы видим по сборной России, куда их вызывают от случая к случаю. Да и вообще, именно сборная отражает то, как работают наши клубы. Те же СКА и ЦСКА много ругают, они тоже могут купить любого игрока, но в то же время «армейцев» много и в национальной команде. Очень хочется, чтобы по этому пути пошёл и «Автомобилист», — цитирует Зимина Russia-Hockey.