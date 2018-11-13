Орсаг: «Слован» играл недостаточно хорошо, чтобы обыграть один из лучших клубов

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг поделился впечатлениями от проигранного матча с «Ак Барсом» (1:2).



«Мы сыграли хороший матч с одной из лучших команд КХЛ. В первом периоде мы ждали, смотрели, как будет развиваться матч, и смогли забить в меньшинстве, потом соперник сравнял. Во втором периоде мы играли очень здорово, создали несколько опасных моментов, но допустили ошибку. Такие команды, как «Ак Барс», наказывают за подобные ошибки. В третьем периоде соперник действовал хорошо, наш вратарь держал нас в игре. В концовке мы пытались сравнять, но шайба не зашла в ворота. Мы играли хорошо, бились, но недостаточно, чтобы победить «Ак Барс». В какой-то степени мы можем быть довольны игрой, но не можем быть довольны поражением. Поздравляю соперника с победой», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»