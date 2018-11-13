Немировски: у «Торпедо» были шансы с ЦСКА, но мы провалили первые 10 минут

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с московским ЦСКА (0:3).



«Играли против очень хорошего соперника и провалили первые десять минут матча. Потом начали действовать получше, играть в свою игру. Против ЦСКА всегда выдается не так много моментов, чтобы забить. У нас эти моменты были, но мы их не реализовали. А без забитых голов тяжело выиграть матч. В целом я доволен игрой против столь сильного соперника, за исключением первых десяти минут. Если бы мы смогли забить, все могло сложиться иначе», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.

ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав седьмую победу подряд

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