Хуснутдинов: выиграть Кубок Вызова — это действительно дорогого стоит

Нападающий сборной России U17 Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка Вызова. В решающем матче россияне обыграли финнов со счётом 2:1. В этой встрече форвард отметился результативной передачей.

«Сопоставима ли эта победа с медалями чемпионата мира? На мой взгляд, да. На Кубке Вызова собираются лучшие команды — шведы, финны, чехи, канадцы, американцы. Большинство этих ребят будет потом выступать на чемпионате мира. Выиграть Кубок Вызова — это действительно дорогого стоит. Мне кажется, этот турнир имеет высокую значимость, поэтому радует такое внимание к нам со стороны СМИ после этой победы.

С кем было сложнее всего на турнире? С финнами. В обоих матчах — и на групповом этапе, и в финале — они доставили нам больше всего проблем. Они быстро бегают, ожесточенно бьются. Поддерживают очень высокий темп игры. Было тяжело противостоять им. Причём я не могу кого-то выделить у них персонально — Финляндия брала именно командной игрой. Очень ровный состав, где каждый игрок может создать тебе проблемы.

Дисциплина — основной козырь сборной России U17? Конечно. Это главный фактор наших успехов. На Кубке Вызова мы только за счёт неё и выиграли. То, что тренер говорил нам делать на льду, мы, как могли, исполняли. Особенно это было заметно в финале. К тому моменту мы уже обыграли нескольких сильных соперников в группе и плей-офф. Понимали, если доверимся тренерам и сделаем то, что они требуют, то победа обязательно придёт», — приводят слова Хуснутдинова «Известия».

Юниорская сборная России U17 в пятый раз в истории и впервые с 2014 года становится победителем Мирового кубка вызова — неофициального чемпионата мира для игроков до 17 лет.