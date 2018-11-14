Итоги дня в НХЛ для россиян: 12-матчевая серия Дадонова, дубль Орлова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны девять матчей с участием 12 российских спортсменов.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 2 секунды и не отметился набранными очками. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». На счету Евгения Кузнецова также результативная передача и показатель «+2». В активе Дмитрия Орлова 3 (2+1) очка при полезности «+3». Забросив восьмую шайбу в сезоне, Евгений Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|2
|2
|0
|0
|43%
|21.43
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|09.58
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|20.02
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|22.29
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|2
|1
|0
|-
|16.51
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|2
|4
|0
|1
|46%
|16.34
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|15.02
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|3
|-
|15.55
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|2
|-
|19.02
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|2+1
|+3
|2
|4
|0
|2
|-
|24.20
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|3
|5
|1
|-
|20.25
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|-
|15.59