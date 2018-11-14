Итоги дня в НХЛ для россиян: 12-матчевая серия Дадонова, дубль Орлова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны девять матчей с участием 12 российских спортсменов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 2 секунды и не отметился набранными очками. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». На счету Евгения Кузнецова также результативная передача и показатель «+2». В активе Дмитрия Орлова 3 (2+1) очка при полезности «+3». Забросив восьмую шайбу в сезоне, Евгений Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей.