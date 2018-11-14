Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: 12-матчевая серия Дадонова, дубль Орлова

Итоги дня в НХЛ для россиян: 12-матчевая серия Дадонова, дубль Орлова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны девять матчей с участием 12 российских спортсменов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 2 секунды и не отметился набранными очками. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». На счету Евгения Кузнецова также результативная передача и показатель «+2». В активе Дмитрия Орлова 3 (2+1) очка при полезности «+3». Забросив восьмую шайбу в сезоне, Евгений Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-1220043%21.43
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-20100-09.58
Дадонов (н)«Флорида»1+000210-20.02
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+000201-22.29
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+20210-16.51
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+2240146%16.34
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10110-15.02
Ожиганов (з)«Торонто»0+000113-15.55
Зайцев (з)«Торонто»0+000302-19.02
Орлов (з)«Вашингтон»2+1+32402-24.20
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000351-20.25
Киселевич (з)«Флорида»0+000041-15.59
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент