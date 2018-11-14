Брюле: «Сибири» очень нужна победная серия, только так можно вернуться в борьбу

Нападающий новосибирской «Сибири» Жильбер Брюле прокомментировал итоги домашнего поражения от «Куньлунь Ред Стар» (2:4).



«Во втором и третьем периодах «Куньлунь» играл с большой отдачей и желанием, соперник был очень быстр. Нам было необходимо действовать более агрессивно. Мы недостаточно внимательно сыграли в своей зоне, мало откатывались назад, и это приводило к тому, что соперник легко создавал моменты. Мы пытались вернуться в игру. Как я уже сказал, нужна была агрессия. Мы уступали в одну шайбу, и изо всех сил требовалось забить. Мы старались прибавить и вернуться.



В чём заключается основная проблема «Сибири»? Могу лишь повториться. Нужны эмоции и больше агрессивности. Мы слишком легко позволяем сопернику играть в своей зоне. Это приводит к тому, что оппоненты действуют с уверенностью, а уверенность — это очень важная вещь. Игра с «Куньлунем» не была особенной для меня. Конечно, всегда приятно забить первый гол за новую команду. Матч был бы особенным, если бы «Сибирь» выиграла. Что касается моей физической формы, то, когда я только прилетел из Канады и добирался с пересадками в расположение команды, было очень непросто. Я сыграл два матча на выезде и очень устал. Но сейчас я постепенно набираю необходимые кондиции, с каждым матчем чувствую себя лучше.



Жива ли ещё надежда на плей-офф? Нужно выигрывать, причём много, очень нужна победная серия. Тогда мы сможем вернуться в борьбу. Конечно, это не будет просто. Мне говорили, что сегодня — день рождения клуба. Это был ретроматч, правильно? Было здорово быть частью этого, мне понравилась специальная форма. Безусловно, очень неприятно проигрывать именно в такой день. Но завтра будет новый день. Надеемся, что он будет лучше, чем сегодня», — передаёт слова Брюле корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Андриевский: Бертран сыграл бы, но мы вспомнили, что белорусы в КХЛ — легионеры