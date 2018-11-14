Дубль Бочарова помог «Сочи» обыграть в овертайме «Локомотив»

ХК «Сочи» и «Локомотив» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на юге страны и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу подопечных Сергея Зубова.



Якуб Накладал открыл счёт на 5-й минуте, поразив ворота Константина Барулина. На старте второго периода Александр Полунин восстановил статус-кво, и сделал это в меньшинстве, на что «железнодорожники» ответили голом Даниила Апалькова, реализовавшего большинство. В концовке Станислав Бочаров перевел игру в овертайм, где удача улыбнулась черноморской команде, в составе которой снова отличился Бочаров.

«Локомотив» проиграл во второй раз за последние три матча, а «леопарды» выиграли во второй раз за три игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.