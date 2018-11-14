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Дубль Бочарова помог «Сочи» обыграть в овертайме «Локомотив»

Дубль Бочарова помог «Сочи» обыграть в овертайме «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» и «Локомотив» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на юге страны и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу подопечных Сергея Зубова.

Якуб Накладал открыл счёт на 5-й минуте, поразив ворота Константина Барулина. На старте второго периода Александр Полунин восстановил статус-кво, и сделал это в меньшинстве, на что «железнодорожники» ответили голом Даниила Апалькова, реализовавшего большинство. В концовке Станислав Бочаров перевел игру в овертайм, где удача улыбнулась черноморской команде, в составе которой снова отличился Бочаров.

«Локомотив» проиграл во второй раз за последние три матча, а «леопарды» выиграли во второй раз за три игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Накладал (Каюмов) – 04:53 (5x5), 1:1 – Полунин (О'Делл, Александров) – 23:10 (4x5), 1:2 – Апальков (Аверин) – 24:30 (5x4), 2:2 – Бочаров (Росен, Йокипакка) – 59:05 (6x4), 3:2 – Бочаров (Росен, Йокипакка) – 63:47 (4x3)
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