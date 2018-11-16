Цулыгин: «Салават Юлаев» достаточно уверенно провёл матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после матча с «Адмиралом» (3:1).



«Мы очень довольны. Сыграли первый матч после перерыва, провели его достаточно уверенно и, самое главное, правильно. Соглашусь, у нас сегодня было лучше движение, видимо, потому что «Адмирал» уже третью игру играет на выезде, а мы провели первый матч после перерыва, и в этом у нас было преимущество.



Травма Панина? Сейчас сложно сказать, у него уже была травма колена, может быть, это рецидив, доктор просмотрит и утром нам всё объявит.



Защитники мало атакуют? Первая задача защитников — обороняться, чтобы команда не пропускала. Когда у них есть возможность атаковать от синей линии, значит, они должны атаковать. Конечно, хочется, чтобы они больше забивали и создавали моменты, но это всё должно идти от синей линии, а не так, чтобы они бегали туда-сюда. Если сказать по сезону, то в нужный момент у нас были подключения, у меня никаких вопросов по их атакующим действиям нет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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