Ортио: «Магнитка» была лучше, «Витязь» сегодня не заслужил очков

Вратарь «Витязя» Йони Ортио поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» (1:4).

«Магнитка» была лучше. Соперник сыграл сегодня лучше нас, они заслужили победу. «Металлург» был сильнее нас в большинстве и в равных составах. Мы должны были действовать лучше, но сегодня мы не заслужили очков.

Итоги домашней серии? У нас ноль очков, что тут говорить. Мы должны были выступить лучше. Нам противостояли хорошие команды, но это не служит нам оправданием. Надо подумать над тем, что мы сделали, поработать над этим и подготовиться к следующей неделе. Следующие выездные матчи — с Ригой, «Слованом» и ЦСКА — это большие игры, как, впрочем, и каждая игра. «Динамо» тоже находится в зоне плей-офф, так что встреча с ними будет важной», — сказал Ортио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.