Прохоркин: Сухачёв — молодец, сильно попортил нервы СКА

Нападающий СКА Николай Прохоркин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (1:0). Автором победной шайбы стал Александр Барабанов.



Чего не хватило питерским челябинцам, чтобы сделать ещё один хет-трик на этой неделе? «Трактор» очень здорово играл, не давал нам играть в свой хоккей. Отбрасывались, ждали нашей ошибки. Тяжёлая игра, тяжело в такой хоккей играть.



Насколько сложно было пробить Сухачёва? Видите же — всего один забили. Парень молодец, попортил нам нервы, и команда ему помогала сильно. Он постоянно терял клюшку? Не замечал этого, был в игре, не обращал внимания на мелочи», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.