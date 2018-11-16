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Прохоркин: Сухачёв — молодец, сильно попортил нервы СКА

Прохоркин: Сухачёв — молодец, сильно попортил нервы СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Николай Прохоркин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (1:0). Автором победной шайбы стал Александр Барабанов.

Чего не хватило питерским челябинцам, чтобы сделать ещё один хет-трик на этой неделе? «Трактор» очень здорово играл, не давал нам играть в свой хоккей. Отбрасывались, ждали нашей ошибки. Тяжёлая игра, тяжело в такой хоккей играть.

Насколько сложно было пробить Сухачёва? Видите же — всего один забили. Парень молодец, попортил нам нервы, и команда ему помогала сильно. Он постоянно терял клюшку? Не замечал этого, был в игре, не обращал внимания на мелочи», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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