Локтионов: особо радоваться «Локомотиву» победе над «Спартаком» не стоит

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов поделился мнением о выездной победе в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

«За счёт чего нам удалось уже ко второму перерыву решить исход встречи? За счёт того, что сумели не только создать голевые моменты, но и реализовать их. Но мы могли и поплатиться за то, что у соперника во втором периоде тоже было немало шансов забить и развернуть игру в другую сторону. Так что, честно говоря, особо радоваться этой победе не стоит. То, что выиграли, — да, хорошо, но если судить по игре, то могли и уступить.

«Спартак» два предыдущих матча вытащил со счёта 1:3? Нет, на это внимания не обращали — просто играли и играли. На самом деле «Спартак» действительно выглядел неплохо, у соперника была пара выходов один в ноль. Хорошо, что у нас здорово воротчик сыграл — подтащил нас. Во многом благодаря ему мы и победили», — приводит слова Локтионова «Спорт день за днём».