«Питтсбург» проиграл 8 из последних 9 матчей, это худший клуб на Востоке НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» — 6:4. Для «Питтсбурга» это поражение стало восьмым в последних девяти матчах.

«Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии поражений «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), однако затем снова потерпел три поражения — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4), с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4) и сегодня с «Оттавой». Команда Майка Салливана занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф уже на пять очков.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Баффало Сэйбрз», занимающим четвёртое место на Востоке.