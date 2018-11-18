Никулин вышел на пятое место в истории чемпионатов России по сыгранным матчам

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин, принимающий участие во встрече с «Сибирью», проводит 1102-й матч в чемпионатах России.

Никулин вышел на пятое место в истории чемпионатов России по сыгранным матчам, опередив Виталия Прошкина (1101 матч). Опытный хоккеист стал шестым игроком в истории отечественных чемпионатов, проведшим больше 1000 матчей. Рекорд принадлежит Алексею Калюжному (1163 матча). В число рекордсменов по этому показателю входят Данис Зарипов (1159), Виталий Атюшов (1126) и Константин Горовиков (1117).

В КХЛ 36-летний Никулин провёл 650 матчей, забросил 104 шайбы и отдал 250 голевых передач при показателе полезности «+113» и 650 минутах штрафного времени. С 2005 по 2015 год Никулин выступал за «Ак Барс».