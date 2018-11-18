Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Сибирь» обыграла «Динамо» и впервые в сезоне одержала две победы подряд

«Сибирь» обыграла «Динамо» и впервые в сезоне одержала две победы подряд
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла московское «Динамо» со счётом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Микса Индрашиса новосибирский клуб ответил точным броском Владимира Первушина. Во второй двадцатиминутке подопечные Александра Андриевского трижды огорчили гостей стараниями Юкки Пельтолы, Никиты Михайлова и Джордана Карона, а бело-голубые смогли ответить лишь голом Вячеслава Кулёмина. В середине третьего периода Глеб Зырянов укрепил преимущество хозяев, но команда Владимира Крикунова сумела сократить отставание благодаря голу Вадима Шипачёва. На 53-й минуте гости отличились в формате «пять на три» усилиями Дмитрия Кагарлицкого, но в концовке точку в игре поставил Александр Шаров, поразивший пустые ворота.

«Динамо» прервало серию из двух поражений, а новосибирский клуб одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
6 : 4
1:1, 3:1, 2:2
Динамо М
Москва
0:1 – Индрашис (Волков) – 05:53 (5x5), 1:1 – Первушин – 09:43 (5x5), 2:1 – Пельтола – 29:55 (5x4), 2:2 – Кулёмин (Моисеев) – 32:55 (5x5), 3:2 – Михайлов – 33:41 (5x5), 4:2 – Карон (Логинов, Пельтола) – 34:08 (5x4), 5:2 – Зырянов – 48:30 (5x5), 5:3 – Шипачёв – 49:19 (5x5), 5:4 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 52:55 (5x3), 6:4 – Шаров – 58:21 (en)
Московское «Динамо» поместило в список травмированных Даниила Тарасова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент