«Сибирь» обыграла «Динамо» и впервые в сезоне одержала две победы подряд

«Сибирь» обыграла московское «Динамо» со счётом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Микса Индрашиса новосибирский клуб ответил точным броском Владимира Первушина. Во второй двадцатиминутке подопечные Александра Андриевского трижды огорчили гостей стараниями Юкки Пельтолы, Никиты Михайлова и Джордана Карона, а бело-голубые смогли ответить лишь голом Вячеслава Кулёмина. В середине третьего периода Глеб Зырянов укрепил преимущество хозяев, но команда Владимира Крикунова сумела сократить отставание благодаря голу Вадима Шипачёва. На 53-й минуте гости отличились в формате «пять на три» усилиями Дмитрия Кагарлицкого, но в концовке точку в игре поставил Александр Шаров, поразивший пустые ворота.



«Динамо» прервало серию из двух поражений, а новосибирский клуб одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.