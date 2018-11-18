СКА — «Металлург»: Белов оформил первый гол в сезоне, пробив Кошечкина

Защитник СКА Антон Белов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» отметился первым голом в нынешнем сезоне.



32-летний спортсмен реализовал большинство на 14-й минуте, в роли ассистентов выступили нападающие Николай Прохоркин и Никита Гусев. Белов нанёс неотразимый бросок по воротам Василия Кошечкина в тот момент, когда в штрафном боксе гостей находился защитник Яков Рылов.

Видео гола Белова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Антон забросил первую шайбу в 14-м матче сезона. До этого он отметился четырьмя результативными передачами, проводя в среднем на льду 21 минуту 25 секунд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого периода подопечные Ильи Воробьёва выигрывают со счётом 1:0.