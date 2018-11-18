Каменский: Кулёмин способен стать одним из лидеров сборной России на ЧМ-2019

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский высоко оценил выступление опытного форварда «Металлурга» Николая Кулёмина.



«В матче со «Спартаком» Николай сделал хет-трик, и это был прежний Кулёмин, считавшийся одним из самых интересных снайперов своего поколения. Я не удивился, когда он тяжеловато начинал сезон, в своё время сам проходил процесс адаптации к нашему хоккею после долгих сезонов в НХЛ. Поймите, у нас в Европе многое по-другому — и тренировочный процесс, и формат площадок, и более закрытый стиль игры, и логистика, сразу вписаться очень тяжело.



Как только адаптация завершилась, Кулёмин выстрелил. Он — воспитанник «Магнитки», его пример важен для молодых игроков команды. Очень хорошо и для клуба, и для сборной, что летом «Металлург» вернул его в нашу лигу.



На мой взгляд, при такой игре даже в 32 года Николай способен стать одним из лидеров сборной России на предстоящем первенстве мира. Особенно в связке с нестареющим Сергеем Мозякиным, которая сегодня является сильнейшей в КХЛ», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.

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