Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов внёс весомый вклад в победу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

32-летний форвард забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. 47 раз Александр огорчал соперников в свитере «Нэшвилл Предаторз», 18 – в форме «Монреаль Канадиенс» и 35 – в составе «Далласа».

Видео 100-го гола Радулова в НХЛ можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».



Помимо россиянина, ворота «островитян» поражали Эса Линделль (дважды), Роопе Хинц и Тайлер Сегин. В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Антони Бовиллье и Скотт Мейфилд.

Нападающий «звёзд» Валерий Ничушкин нанёс два броска и провёл один силовой приём при показателе полезности «+1» за 16 минут 25 секунд.