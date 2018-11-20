Пашков — о ротации СКА: интервью Дацюка удивило, не стоило ворошить это в прессе

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал слова нападающего СКА Павла Дацюка после матча с «Металлургом». «Я попал в клуб ротации, был капитаном ротации», — сказал Дацюк в ответ на вопрос, почему он пропустил несколько матчей и вышел на игру без капитанской нашивки.

«Откровенно говоря, меня интервью Дацюка удивило. Было видно, что его слова — не экспромт, а домашняя заготовка, он говорил о наболевшем. На мой взгляд, игроку с таким опытом и авторитетом вряд ли имело смысл ворошить эту тему в прессе.

В то же время здесь есть вопросы и к Илье Воробьёву. Когда речь идёт об игроке уровня Дацюка, тренерский штаб вряд ли должен отделываться общими словами и напускать туману. Мне кажется, в этой истории обеим сторонам нужно улучшать свои позиции, вносить коррективы.

Дацюку нужно было возвращаться в «Автомобилист»? Для Дацюка, скажем так, игрока из народа это был бы интересный сценарий. В то же время нужно учитывать, что у него существуют определённые контрактные обязательства, просто так сменить клуб в современном хоккее не получится. Но, повторюсь, завершить карьеру в родном Екатеринбурге было бы красиво.



Что касается молодых, то пока замены Дацюку не видно. Тот же Прохоркин в роли нового лидера СКА не стабилен, хотя тренерам, безусловно, виднее. Могу сказать, что если бы сегодня в СКА работал знаменитый Николай Семёнович Эпштейн, который никогда не заглядывал в паспорт и умел ценить опыт, то Дацюк остался бы в команде ещё на шесть-семь сезонов», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.