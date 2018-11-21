Гуськов: публикация зарплат не деморализовала «Автомобилист», просто у них спад

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал последние неудачи лидера регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилиста».

«Публикация зарплат «Автомобилиста» не могла подкосить команду, это вторично. У любой команды, какая бы она хорошая ни была, когда-то должен наступить спад. Тяжело пройти весь чемпионат, постоянно побеждая, такого не бывает. Последние поражения ни в коем случае не связаны с зарплатной ведомостью, это не деморализует игроков.

Травма Коваржа – одна из причин поражений, его отсутствие даёт о себе знать. «Автомобилист» уязвим, потому что нет достойного сменщика, как, например, у ЦСКА, где есть тандем Сорокин—Юханссон.

Мартемьянов сказал, что 10 человек тянут команду вниз? Он сказал, что разберётся, уважаю тренерское решение, что он не стал озвучивать имена этих игроков. Это должно решаться внутри коллектива, чтобы он был здоровым и не распался такими дешёвыми высказываниями, кто у них худший, а кто лучший. Выигрывает команда, проигрывает тоже команда.

Хоккеистам свойственно расслабляться в условиях, когда у тебя всё хорошо. Когда команда долго не проигрывает, когда ты мало пропускаешь, когда всё получается, волей-неволей приходит расслабление, за которое приходится расплачиваться. Думаю, неудачная серия игр тому подтверждение. Надо всегда быть в тонусе, собранным, иначе ты можешь быстро упасть», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.