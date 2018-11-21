СКА расторг и заключил новый контракт с Владиславом Гавриковым

СКА расторг и заключил новый односторонний контракт на один сезон с защитником Владиславом Гавриковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 23-летний защитник принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и сделав восемь результативных передач при показателе полезности «+19» и среднем игровом времени 19.01.

За карьеру в КХЛ Гавриков также защищал цвета ярославского «Локомотива». В общей сложности Владислав сыграл 229 матчей и набрал 48 (16+32) очков при полезности «+79».

На драфте НХЛ 2015 года под общим 159-м номером был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс». В 2017 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.