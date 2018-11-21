Кулёмин: не вижу смысла в том, чтобы люди знали, сколько я зарабатываю

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин отметил, что не хочет выносить на суд общественности размер своей заработной платы.



«Люди говорили, что я не отрабатываю контракт? Стараюсь не следить за такими новостями. У каждого своё мнение. Но я не считаю, что травма как-то связана с контрактом. У нас травмоопасный вид спорта, и повреждения всегда случаются. Никто от этого не застрахован.



Хочу ли я, чтобы все люди знали, сколько зарабатываю? Для чего это? Не вижу в этом никакого смысла. Всё равно будут строить домыслы, открытие зарплат ни на что не повлияет. Все будут так же обсуждать, кто сколько зарабатывает. Что касается США, то там просто общий уровень зарплат намного выше, поэтому люди к заработкам хоккеистов относятся по-другому», — сказал Кулёмин.

Величкин: не оцениваю Кулёмина, мы знали, кто это такой, когда он вернулся