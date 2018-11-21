Брызгалов — о Войнове: насилие неприемлемо, НХЛ не хочет с ним ассоциироваться

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о защитнике Вячеславе Войнове. Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Никакое насилие над людьми неприемлемо, неважно где – в семье, в школе или где-то ещё. Одно дело, когда ты подвергся акту агрессии и себя защищаешь. Когда ты заведомо сильнее и издеваешься над людьми, бьёшь их – это неприемлемо. Есть масса способов поговорить, убедить, насилие неприемлемо. Это моя точка зрения, в России, возможно, думают по-другому.



Должна ли лига разрешить ему вернуться после того, как он отбыл наказание в тюрьме и долго не играл в НХЛ? Это морально-этический вопрос, может быть, лига поэтому и не хочет давать ему разрешение. Это не место для насилия, мне кажется, лига не хочет себя с этим ассоциировать», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.