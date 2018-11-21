Локтионов: в «Локомотиве» собрался молодой состав, чувствую себя дедом

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов поделился мнением об универсализме, который позволяет ему менять позиции на площадке.



«За счёт чего спокойно меняю позиции в нападении? Главное — чувствовать партнёров. Не важно, где ты находишься, в клубе или сборной. И позиция тут тоже не имеет значения. Тем более часто та стартовая расстановка, в которой ты находишься, оказывается номинальной — в реальной игре всё быстро меняется.



Ты можешь начинать слева, но всю смену отыграть в центре. А центральный нападающий из твоего звена три смены подряд будет действовать слева. Номинальная расстановка не меняется только в тот момент, когда ты встаёшь на точку вбрасывания. В остальные моменты игры всё зависит от взаимопонимания с партнёрами.



В нашей команде я уже дедом себя чувствую. Но ещё рано говорить о старости. В «Локомотиве» собрался очень молодой состав, поэтому стараемся помогать ребятам адаптироваться к уровню КХЛ», — приводят слова Локтионова «Известия».

Вайсфельд: Локтионов играет хорошо, ближе к ЧМ придётся делать сложный выбор