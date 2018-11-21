«Северсталь» расторгла контракт с форвардом Михаилом Юньковым

«Северсталь» и нападающий Михаил Юньков расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба череповецкой команды.



Нападающий провёл в составе череповецкой команды 13 матчей, набрав 2 (0+2) очка. 20 октября Юньков подписал полноценный контракт с «Северсталью» по итогам трёх просмотровых матчей.



В минувшем сезоне 32-летний хоккеист защищал цвета ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Юньков забросил две шайбы в шести встречах.



Ранее Михаил защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард». Юньков сыграл 501 матч в КХЛ и набрал 136 (53+83) очков, проводя в среднем за встречу немногим менее 14 минут.

Михаил Юньков подписал контракт с «Северсталью»