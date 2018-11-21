Нестеров: ЦСКА не играет в идеальный хоккей, ещё есть над чем работать

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (2:0). Московский клуб продлил победную серию до 11 матчей.



«Мы играли с самым неудобным соперником для себя в КХЛ? Почему? Три матча — шесть очков. Всё. Идём дальше.



СКА — самый сильный соперник в КХЛ? Да нет, есть много команд в КХЛ равного уровня. В Питере много товарищей по сборной России? Самое важное победить их, на льду друзей нет.



Кто лучший игрок в этом ЦСКА? Марченко, Сорокин, Калинин, Окулов. Я пока недостоин. Длинная победная серия? Не скажу, что мы играем в идеальный хоккей. Нам ещё много есть над чем работать, не всё получается», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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