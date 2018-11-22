Овечкин улыбнулся после того, как шайба попала ему в голову на раскатке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Голами у победителей отметились Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.

На предматчевой раскатке шайба попала в голову капитану «Вашингтона» Александра Овечкина. Это не смутило российского форварда, лишь вызвав улыбку на его лице. Примечательно, что на другой половине льда досталось и капитану «Чикаго» Патрику Кейну. В отличие от Овечкина, американскому нападающему было не до улыбок.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

По ходу матча капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против одного из лидеров «Чикаго» Джонатана Тэйвза.