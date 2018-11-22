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Валльмарк: Андрей Свечников станет суперзвездой в НХЛ

Валльмарк: Андрей Свечников станет суперзвездой в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Лукас Валльмарк поделился мнением об игре в одном звене с российским форвардом Андреем Свечниковым.

«Свечников силен с шайбой и в игре против опытных парней, плюс у него сильный бросок. Он станет суперзвездой в этой лиге. Он очень хорош. Он молод, он — большой парень, и он любит игру», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 18-летний Свечников, выбранный под вторым номером драфта НХЛ-2018, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при полезности «-2» и 16 штрафных минутах.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Андрей Свечников установил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ
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