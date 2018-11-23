Ши Уэбер на следующей неделе может провести свой первый матч в 2018 году

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен сообщил, что защитник Ши Уэбер может принять участие в игре с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится 28 ноября, начало встречи — в 03:30 мск.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс» и набрал 16 (6+10) очков. Уэбер не играет с 17 декабря 2017 года после травмы ноги и операции на колене.

В марте 2018 года 33-летний канадец был вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. На прошлой неделе Уэбер впервые принял участие в командной тренировке.

Опытный защитник стал 30-м капитаном в истории «Монреаля». Ассистентами капитана стали нападающие Пол Байрон и Брэндон Галлахер.