Уайдман о Хичкоке: с нетерпением жду возможности играть у состоявшегося тренера

Защитник Крис Уайдман поделился впечатлениями от обмена из «Оттавы Сенаторз» в «Эдмонтон Ойлерз».



«Обмен в «Эдмонтон» для меня – это перезагрузка карьеры и новый вызов. Я перешёл в команду, о которой слышал много хорошего. В ней собраны отличные игроки, и теперь у меня есть хорошая возможность выходить на лёд с лучшим игроком мира Коннором Макдэвидом и другими замечательными партнёрами.



Кен Хичкок – тренер, добивавшийся больших успехов, его уважают в НХЛ. С нетерпением жду возможности сыграть под руководством состоявшегося тренера. Это будет полезно и для меня, и для команды», – цитирует Уайдмана официальный сайт НХЛ.

Уайдман был одним из активных участников недавно выложенного в Сеть разговора игроков «Сенаторз» в такси Uber, в котором они критиковали тренерский штаб клуба. Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.